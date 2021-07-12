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    15:28, 12 Июль 2021 | GMT +6

    43-летний актюбинец погиб при пожаре в общежитии

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -43-летний актюбинец погиб в результате пожара в общежитии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По улице Санкибай батыра города Актобе произошло возгорание квартиры. В первой половине дня в одной из комнат общежития произошел пожар, где общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пострадавший владелец квартиры – 43-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП с диагнозом «термический ожог туловища 80%». Не приходя в сознание, мужчина скончался.

    Владелец квартиры проживал один. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливается. Назначена также СМЭ и пожарная техническая экспертиза. По факту проводится следственные действия.

    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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