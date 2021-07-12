43-летний актюбинец погиб при пожаре в общежитии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -43-летний актюбинец погиб в результате пожара в общежитии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По улице Санкибай батыра города Актобе произошло возгорание квартиры. В первой половине дня в одной из комнат общежития произошел пожар, где общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пострадавший владелец квартиры – 43-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП с диагнозом «термический ожог туловища 80%». Не приходя в сознание, мужчина скончался.

Владелец квартиры проживал один. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливается. Назначена также СМЭ и пожарная техническая экспертиза. По факту проводится следственные действия.

