43 км сетей водоснабжения заменят в этом году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В планах компании «Қарағанды Су» модернизировать в этом году 43 км сетей водоснабжения в городе. Кроме того, этим летом в карагандинских дворах появится больше 100 детских и спортивных площадок. На социально значимых объектах во время рабочего объезда города побывал аким области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона ознакомился с ходом работ по замене водопроводных сетей, которые обеспечивают водой жителей Пришахтинска. Их общая протяжённость почти 29 км. К обновлённому водопроводу подключат потребителей 21-го, 22-го и 23-го мкр-нов, Тихоновки и Новой Тихоновки, Транспортного цеха и Финского посёлка.

«Строительство начато в прошлом году и реализуется в рамках проекта «Нұрлы жер». Общая сумма проекта больше 2 млрд тенге. Сейчас мы идём с опережением графика. Завершение запланировано на 2021 год», – сообщил генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» Данияр Исаев.

Надо сказать, что сети здесь были изношены на 100%. Когда работы будут закончены, повысится качество услуг, улучшится давление и снизятся потери воды на сетях. Замена водопроводных труб в Пришахтинске продолжится.

Что касается улицы Алиханова, здесь монтаж систем водоснабжения обещают завершить в нынешнем году. По словам Данияра Исаева, осталось поменять 4 км сетей. На сегодня в Караганде 60% труб водоснабжения и канализации требуют ремонта. По ним уже есть инвестпрограммы.

Также аким области оценил работы по благоустройству дворов и сквера в Пришахтинске. На Методической улице привели в порядок сквер. Здесь установили опоры освещения, лавочки и урны, уложили брусчатку. Был также обновлён один из дворов на Металлистов. Положили новый асфальт, установили опоры освещения, урны, лавочки, детские игровые и спортивные площадки.

Всего в 2021 году благоустроят 55 дворов Октябрьского района. Также выделены деньги и на 11 футбольных полей. Юных жителей района Казыбек би тоже порадуют детскими и спортивными комплексами, которые установят в 54 дворах. Дополнительно разместят семь футбольных полей.

Далее Женис Касымбек осмотрел в Пришахтинске новый спортивный комплекс Atlant. Застройщиком является частная компания – ТОО «Наши KZ». В спортивном сооружении есть бассейн, три больших зала для групповых занятий, залы борьбы и бокса. Посещают его дети и взрослые.

По итогам объезда Женис Касымбек дал поручение держать на контроле работы по замене водных артерий города и тщательно следить за организациями, которые занимаются благоустройством дворов



