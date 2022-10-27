43% казахстанцев мечтают открыть свой бизнес
Согласно результатам опроса, 43% респондентов мечтают открыть свое дело. Из них 27% настроены стартовать с бизнесом в ближайшем году, 65% — собираются заняться собственным проектом в течение двух-трех лет. В большинстве своем респонденты хотят запустить свое дело в сферах услуг, продаж, искусства, розничной торговли и финансов.
Из всех желающих открыть бизнес наличие стартового капитала имеется у 21% опрошенных, начали анализировать рынок и конкурентов — 25%, готовят бизнес-план — 38%, прописывают концепцию проекта — 16%.
Главными сдерживающими факторами и страхами потенциальных предпринимателей стали:
1) Отсутствие стартового капитала;
2) Возможность нового локдауна;
3) Страх выбрать неверную модель ведения бизнеса и прогореть.
Проблем с деньгами больше всего боятся потенциальные предприниматели младше 30 лет, возможных неудобств из-за внезапных локдаунов и дополнительных законодательных ограничений опасаются люди старших возрастных групп.