43 градуса жары – прогноз погоды в Казахстане на 19 июля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, на севере, в центре страны - сильные дожди. На западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра.

Днем в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Абай, Жетысу, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. Днем в Кызылординской, Туркестанской областях ожидается сильная жара 40-43 градуса. Днем в Жамбылской, Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градусов.

Днем на западе, севере, в центре Алматинской области, на востоке, в центре области Жетысу, на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидается очень сильная жара 40-42 градуса, на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43 градуса.

В Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области, на северо-западе, в центре области Абай, на юго-востоке Костанайской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, в центре, на севере, востоке Карагандинской областей, на севере области Улытау, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на востоке, юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре области Улытау, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на западе Западно-Казахстанской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.