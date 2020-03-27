43  ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 27 марта 1945 года, шел 1375-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. В ночь на 27 марта началось отступление противника из Гдыни на плацдарм в районе Оксхефт. 1-я гвардейская танковая армия, наступавшая ранее на Гдыню, выводилась из боя и с 27 марта передавалась в состав 1-го Белорусского фронта.

С утра 27 марта 2-я ударная армия и 65-я армия 2-го Белорусского фронта начали штурм Данцига. Противник оказывал ожесточенное сопротивление.

Боевые действия по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина. 27 марта войска немецкой 9-й армии с целью прорвать блокаду Кюстрина нанесли контрудар силами пяти дивизий с большим числом танков. В тяжелых боях по 29 марта войска 1-го Белорусского фронта отразили наступление противника, отбросил его на исходный рубеж. Одновременно войска 5-й ударной и 8-й гвардейской армий 1-го Белорусского фронта продолжали штурм Кюстрина.

Моравско-Остравская наступательная операция. С утра 27 марта 38-я армия возобновила наступление и в течение дня с боями продвинулась до 5 км.

Братиславско-Брновская наступательная операция. К утру 27 марта 46-я армия, действовавшая южнее Дуная, завершила разгром противника, окруженного западнее Эстергома.

В течение 27 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта уничтожали остатки разгромленных частей противника в районе мыса Кальхольцер-Хакен.

На Гданьском (Данцигском) направлении войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, заняли пригороды Гданьска (Данцига)… и прорвались к центру Гданьска.

Одновременно войска фронта, наступая на город Гдыня, заняли населенные пункты Лаузекауле, Хохредлау, Демптау… и ворвались в Гдыню, где завязали уличные бои.

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 27 марта овладели на территории Силезии городами Штрелен и Рыбник.

Северо-восточнее города Моравска Острава войска 4-го Украинского фронта в результате наступательных боев заняли города Зорау, Лослау.

Юго-западнее Естергома войска 2-го Украинского фронта заняли населенные пункты Ньергешуйфалу, Лабатлан, Писке, Шютте, отбросив остатки разгромленных частей противника на северный берег Дуная.

Между Дунаем и озером Балатон войска 3-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, овладели городами Кишбер, Тет, Целлдемелк.

27 марта 1945 года исполнилось 45 лет Герою-казахстанцу Сергею Мордвинцеву, отличившемуся во время освобождения Венгрии.

Мордвинцев Сергей Анисимович родился 27 марта 1900 года в селе Верхнесъезжее (ныне — Нефтегорский район Самарской области). Окончил четыре класса школы. В 1918 - 1922 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, проживал и работал в Самаркандской области Узбекской ССР. В августе 1941 года Мордвинцев повторно был призван в армию. С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году он окончил курсы младших лейтенантов.

К ноябрю 1944 года младший лейтенант Сергей Мордвинцев командовал взводом 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии. 7 ноября 1944 года взвод Мордвинцева одним из первых переправился через реку Тиса в районе населенного пункта Киш-Кере и принял активное участие в боях за захват, удержание и расширение плацдарма, отвлекая огонь противника на себя. Также взвод Мордвинцева отличился в боях за станцию Тарнасентмиклош.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший лейтенант Сергей Мордвинцев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году в звании лейтенанта Мордвинцев был уволен в запас. Проживал в Шымкенте. Скончался 21 апреля 1963 года…

27 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 43 дня…

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань