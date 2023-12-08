43 детских сада и 88 школ в Жамбылской области не смогли пройти аттестацию

Соответствие учреждений образования государственному общеобязательному стандарту проверили в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Дамеш Ускумбаевой, на сегодняшний день в Жамбылской области функционируют 446 государственных школ, в том числе начальных — 46, основных средних — 33, общих средних — 367. Язык обучения казахский-316, русский-4, смешанный-126. Кроме того, в 49 частных организациях образования обучается 12 546 учащихся.

— В 2023 году в список государственного контроля были включены 192 организации образования, в том числе 60 детских садов, 100 школ и 32 колледжа. В январе — ноябре проведена государственная аттестация 32 колледжей, 92 школ, 60 дошкольных организаций образования. В результате 5 колледжей прошли первичную аттестацию, 27 колледжей прошли повторную государственную аттестацию, — рассказала спикер.

Что касается дошкольного образования, то здесь была проведена государственная аттестация в 60 организациях дошкольного образования. При этом 17 детских садов аттестованы с первого раза, 43 детских сада не аттестованы в связи с несоответствием государственному общеобязательному стандарту образования. В 43 детских садах проведена переаттестация, по результатам которого устранены нарушения, отметила спикер.

Наиболее распространенные нарушения — это неправильное ведение перспективного плана, неумение составлять циклограммы для грамотного планирования образовательного и воспитательного процесса. Это и отсутствие мониторинга развития воспитанников, неправильное построение режима дня, несоответствие рабочих учебных планов.

— В учреждениях среднего образования проведена государственная аттестация в 92 организациях. Из них 4 организациии среднего образования аттестованы с первого раза, 88 организациий не аттестовано в связи с несоответствием требованиям государственных общеобязательных стандартов образования. Затем была проведена переаттестация, и устранены нарушения в 53 школах. В остальных школах переаттестация продолжается по установленному сроку, — пояснила Дамеш Ускумбаева.

Помимо этого, специалистами департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области проведен мониторинг по вопросам соблюдения правил приема на работу педагогов и назначения директоров. При этом выяснилось, что 12 педагогов были приняты на работу без проведения конкурса, а также не соблюдены правила конкурса при приеме 14 педагогов.

— Тем самым нарушены требования приказа МОН РК от 21 февраля 2012 года № 57, в котором говорится, что прием педагогов на работу в организации образования осуществляется на базе информационной системы государственного органа. При отсутствии информационной системы государственного органа прием педагогов на работу осуществляется в бумажном формате в организации образования или через иные информационные системы, — рассказала руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Дамеш Ускумбаева.

По информации областного управления образования, 1 сентября в Жамбылской области школы распахнули свои двери для более чем 249 тысяч учащихся, в первый класс принято порядка 23 тысяч школьников.