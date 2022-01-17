43 человека заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

На 15.01.2022 г. зафиксированы 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 75 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 84733, летальных случаев - 5237, выздоровевших - 77878.