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43 человека заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане
17 Января 2022 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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На 15.01.2022 г. зафиксированы 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 75 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 84733, летальных случаев - 5237, выздоровевших - 77878.
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