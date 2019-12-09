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07.12.2019 23:33
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07.12.2019 21:53
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07.12.2019 21:12
43 человека погибли при пожаре на фабрике в Индии
ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Большой пожар произошел рано утром в воскресенье на фабрике в районе Анадж Манди на севере Дели. В результате погибли 43 человека, передает МИА «Казинформ».
По информации полиции, более 56 человек получили травмы и ожоги различной степени.
На месте пожара работают более 30 машин пожарной и спасательной служб города.
По сообщению India Today TV, в начале операции пожарные не получили информацию о людях, оказавшихся в ловушке стихии. К сожалению, это стало причиной задержки по спасения людей, и число жертв возросло.
Полиция сообщила, что на момент пожара на фабрике находилось 59 человек. Пожар возник на втором этаже четырехэтажного здания, которое находится в жилой зоне.
На месте трагедии собралась толпа людей, многие из которых являются родственниками погибших и раненых.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пожар на фабрике «ужасающим».
«Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти осуществляют всю возможную помощь на месте трагедии», - сообщил он.
Полиция начала поиски владельца предприятия.
Местные органы распорядились начать проверку по факту пожара, который, к слову, является одним из самых мощных и разрушительных пожаров в индийской столице.
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