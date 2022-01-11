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43 человека арестованы за нарушение режима ЧП в Карагандинской области

11 Января 2022 16:48
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43 человека арестованы за нарушение режима ЧП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области общественно-политическая ситуация стабильная. По информации коменданта области Ерлана Файзуллина, за минувшие сутки полицейские раскрыли 13 уголовных правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За нарушение режима ЧП административному аресту подвергнуто 43 человека. Девять нарушителей оштрафованы, предупреждены 335.

Сотрудники полиции изъяли 21 запрещённый предмет, в том числе 13 единиц гладкоствольного оружия. Выявлено 6 фактов хранения наркотических средств.

В период режима ЧП в отделы полиции доставлены 5 иностранных граждан. Одни из них получил арест на 10 суток за нарушение режима ЧП. Двое привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Два иностранца помещены в спецприёмник до вынесения решения суда.

Напомним, для обеспечения правопорядка в Карагандинской области все сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны РК переведены на усиленный режим несения службы.

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#Карагандинская область   #МВД РК   #Караганда   #ЧП-2022  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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