43 человека арестованы за нарушение режима ЧП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области общественно-политическая ситуация стабильная. По информации коменданта области Ерлана Файзуллина, за минувшие сутки полицейские раскрыли 13 уголовных правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За нарушение режима ЧП административному аресту подвергнуто 43 человека. Девять нарушителей оштрафованы, предупреждены 335.

Сотрудники полиции изъяли 21 запрещённый предмет, в том числе 13 единиц гладкоствольного оружия. Выявлено 6 фактов хранения наркотических средств.

В период режима ЧП в отделы полиции доставлены 5 иностранных граждан. Одни из них получил арест на 10 суток за нарушение режима ЧП. Двое привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Два иностранца помещены в спецприёмник до вынесения решения суда.

Напомним, для обеспечения правопорядка в Карагандинской области все сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны РК переведены на усиленный режим несения службы.