43 автомата Калашникова изъяли у участников массовых беспорядков в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжаются специальные военные операции, восстанавливаются разрушенные в ходе беспорядков объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным оперативного штаба Жамбылской области на 14 января, 2 307 человек, участвовавших в массовых беспорядках, произошедших 4 - 6 января в регионе, доставлены в отделения полиции.

Среди задержанных в результате оперативных действий 38 человек арестовано по решению суда, возбуждены уголовные дела. В отношении 226 человек возбуждены административные дела (125 лиц арестовано на 15 суток, 19 оштрафовано, 82 получили предупреждение).

У задержанных изъято 143 единицы оружия, при этом только 15 - за последние сутки. В этом арсенале 43 автомата Калашникова, 13 снайперских винтовок, три пистолета-пулемета, 29 гладкоствольных оружия.

Отмечается, что в ходе беспорядков 273 человека получили различные телесные повреждения, 34 госпитализировано.

Оперативно-следственные группы, сформированные из сотрудников силовых структур (прокуратура, КНБ, полиция) продолжают операцию по выявлению и пресечению деятельности преступников. В обеспечении общественного порядка задействовано около 4 560 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 318 единиц техники. От департамента полиции - 2 025 человек и 131 единица техники, от Национальной гвардии - 480 человек и 13 единиц техники, от РгК «Юг» - 613 человек и 34 единицы техники, от Пограничной службы – 1 440 человек и 140 единиц техники.

При въезде и выезде из города на блокпостах проверяют автомашины и документы. Всего по области действует 31 блокпост, 11 из них – в городе Таразе.

В Жамбылской области введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час с 23.00 до 7.00.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе беспорядков 4 – 6 января пострадали семь государственных зданий (здания аппарата акима области, областного филиала партии «Nur Otan» и филиала в Шуском районе, департамента полиции, три городских отдела полиции), а также 149 служебных автомобилей и четыре объекта бизнеса. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,7 млрд тенге.

На сегодняшний день в работах по восстановлению административных зданий задействовано 680 человек и 35 единиц техники. Работы планируется полностью завершить до конца февраля этого года.