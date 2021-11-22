43 акмолинских чиновников привлекли к уголовной ответственности за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Из 43 привлеченных лиц 5 руководителей областного уровня, 5 - городского и 6 - районного. Об этом сообщил руководитель территориального департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов в ходе онлайн-брифинга по итогам работы за 10 месяцев 2021 года, передает МИА «Казинформ».

По информации спикера, за отчетный период Антикоррупционной службой региона зарегистрировано 59 уголовных дел, из которых 42 - тяжкие и особо тяжкие преступления. Большая часть преступлений связана с фактами хищений и мошенничества, а также взяточничества. В суд направлено 36 дел в отношении 21 лица.

Также Антикором области выявлено 6 фактов системной коррупции, где установлено 14 преступлений и привлечено 17 лиц. Пресечено 8 фактов неправомерного вмешательства в деятельность МСБ со стороны должностных лиц госорганов, 3 факта покровительства должностными лицами субъектам «теневой» экономики. В рамках сопровождения реализации госпрограмм зарегистрировано 14 преступлений.

По итогам отчетного периода обеспечено возмещение ущерба на сумму свыше 1 млрд тенге.

«В целом хотелось бы отметить положительную динамику снижения коррупционных правонарушений по сравнению с прошлым годом, эта тенденция наблюдается не только в регионе, но и по республике. В этом заслуга и результат работы в рамках профилактики коррупции как раз-таки как представителей госуправления, так и неравнодушных граждан», - сказал спикер.

В ходе брифинга в прямом эфире Арман Рахимов также проинформировал о мерах по недопущению госорганами повторных случаев коррупционных правонарушений путем внесения представлений в порядке статьи 200 УПК РК.

Так, за 10 месяцев т.г. Антикоррупционной службой области внесено 49 представлений. Проведено 28 встреч с участием госслужащих и работников различных организаций. По результатам проведенной работы дисциплинарную ответственность понесло 41 должностное лицо, в том числе 23 - руководящих. 7 должностных лиц уволены и освобождены от занимаемых должностей. Больше половины получили выговоры и замечания, 11 лиц предупреждены о неполном служебном соответствии.

Как рассказал глава департамента, с начала текущего года 8 акмолинцев, сообщивших о фактах коррупции, получили около 980 тыс. тг.

«В этом контексте, хочу призвать граждан всегда проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о каждом достоверно известном факте коррупции в Call-центр Агентства 1424 или в региональную Антикоррупционную службу. Со своей стороны департамент уверяет, что по каждому случаю будут приняты соответствующие меры», - сказал Арман Рахимов.