428 защитных предписаний в отношении семейных дебоширов вынесли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения ОПМ «Быт» участковые инспектора полиции проверили 2360 подучетных лиц по месту жительства. Из них 807 лиц, в отношении которых вынесено защитное предписание, и 333 граждан, в отношении которых судом установлены особые требования. Кроме того, проверено 126 неблагополучных семей и 660 алкоголиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В ходе ОПМ полицейскими задержаны семейные дебоширы, которые, находясь в состоянии опьянения, устроили скандал домочадцам. Так, к участковому инспектору обратилась жительница столицы и попросила о помощи. Ее супруг, придя домой в алкогольном опьянении, устроил скандал. Мужчина, тем самым нарушил «особые требования к поведению», установленные судом. Нарушитель привлечен к административному аресту сроком на 7 суток.

Также в ходе ОПМ к участковому обратилась жительница города, с просьбой оказать содействие о принудительном помещении супруга, который систематически употребляет спиртные напитки, в центр наркологии сроком на 21 день.

С 24 по 30 января на территории города прошло профилактическое мероприятие «Быт», в целях недопущения правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Всего сначала мероприятия зарегистрировано 517 фактов бытового насилия. Вынесено 428 защитных предписаний, установлено 39 особых требований к поведению правонарушителей.