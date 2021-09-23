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    23:00, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    428 пациентов с КВИ получают лечение в стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Атырауской области рассказали в управлении здравоохранения региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за сутки 61 человек заболел COVID-19; 428 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах региона; 33 пациента с COVID-19 лежат в реанимации; 4 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 2 человека скончались от COVID-19 за сутки; 1 370 пациентов с COVID-19 получают лечение на дому; 44 человека вылечились от COVID-19;

    В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. I компонентом вакцин от COVID-19 привито 219 204 человека; II компонентом вакцин привито 174 812 человек.

    Как ранее сообщалось, 865 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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