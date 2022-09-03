427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 69,

в городе Алматы – 36,

в городе Шымкенте – 11,

в Акмолинской области – 51,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 9,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 21,

в ВКО – 11,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 38,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 18,

в Павлодарской области – 17,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 5.