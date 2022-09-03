427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 69,
в городе Алматы – 36,
в городе Шымкенте – 11,
в Акмолинской области – 51,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 9,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области – 21,
в ВКО – 11,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 40,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области – 38,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 18,
в Павлодарской области – 17,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 5.