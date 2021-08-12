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427 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
12 Августа 2021 08:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 427 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 24 летальных исхода и 221 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 64492, летальных случаев - 3973, выздоровевших - 56318.
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