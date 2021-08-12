427 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 427 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 24 летальных исхода и 221 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 64492, летальных случаев - 3973, выздоровевших - 56318.



