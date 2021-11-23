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    14:44, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    426 нарушений правил охоты выявили в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 426 нарушений правил охоты выявлено в ВКО, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 20 октября по 19 ноября на территории области проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства.

    За период ОПМ проведено 411 рейдовых мероприятий, по результатам которых выявлено 617 правонарушений природоохранного законодательства: 426 нарушений правил охоты (ст.382 КоАП РК), 141 нарушение правил рыболовства (ст.383 КоАП РК), 41 нарушение порядка учета, хранения, использования оружия (ст.484 КоАП РК), 8 незаконных порубок деревьев (ст.381-1 КоАП РК), 1 нарушение правил зеленых насаждений (ст.386 КоАП РК).
    Кроме того выявлено 12 уголовных преступлений: 4 за незаконную добычу рыбных ресурсов (ст.335 УК РК), 4 факта незаконной порубки деревьев (ст.340 УК РК), 2 - незаконной охоты (ст.337 УК РК), 1 кража (ст.188 УК РК), 1 незаконное хранение, перевозка или ношение оружия (ст.287 УК РК).
    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Экология
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