426 млн тенге потратили на азартные игры должники по алиментам в Алматинской области

- Должники, из-за нежелания или равнодушия к своим же детям, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах. К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге. Принятыми прокуратурой области мерами на сегодня уже 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 миллионов тенге. В отношении 6 должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов, - сообщили в прокуратуре.