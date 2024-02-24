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    12:31, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    426 млн тенге потратили на азартные игры должники по алиментам в Алматинской области

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    Фото: pixabay.com

    Прокуратурой Алматинской области выявлены 157 должников по алиментам, которые потратили на азартные игры более 426 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - Должники, из-за нежелания или равнодушия к своим же детям, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах. К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге. Принятыми прокуратурой области мерами на сегодня уже 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 миллионов тенге. В отношении 6 должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов, - сообщили в прокуратуре.

    Как отметили в ведомстве, работа с остальными должниками продолжается.

    Теги:
    Лудомания и игромания Регионы Борьба с преступностью Алматинская область Алименты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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