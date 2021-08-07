Новости
426 человек заболели пневмонией с признаками коронавируса за сутки в Казахстане
7 Августа 2021 10:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Новости по темеБолее 4,3 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане 191 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК За пределами «красной зоны» остается лишь один регион Казахстана
За 5 августа зафиксировано 426 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
Зарегистрировано 30 летальных исходов. В ыздоровели 173 человека.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 62990, выздоровевших - 55411.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 25-летний врач погиб в аварии в Павлодарской области
- 158 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- Более 4,3 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане
- 191 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК
- За пределами «красной зоны» остается лишь один регион Казахстана
- Еще 6638 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн