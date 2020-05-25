42500: Утверждены правила пересмотра заявлений казахстанцев, которым не назначили соцвыплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с обращениями граждан, несогласных с тем, что им не назначили выплату «42 500 тенге», Министерством труда и социальной защиты населения РК внесены изменения в правила назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения , регламентирующие алгоритм пересмотра заявлений граждан, которым не произведено назначение вышеуказанной выплаты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты в 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб», - отметили в министерстве.

Заявление подается работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Перечень подтверждающих документов:

Для работодателей, подающих документы за своих работников:

приказы о направлении в отпуск без сохранения заработной платы;

документы, подтверждающие факт потери дохода работодателя в период ЧП (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы);

декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200).

Для ИП и лиц, занимающихся частной практикой:декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200);

документы, подтверждающие факт потери дохода (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы).

Для лиц, работающих по ГПХ: договор ГПХ на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с юридическим лицом.

«После рассмотрения предоставленных документов районный (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты «42 500 тенге». Положительное заключение передается в отделение НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которое формирует «электронный макет дела заявителя» и передает данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты», - добавили в Минтруда и соцзащиты населения РК.

В случае несогласия с заключением районного (городского) штаба или решением филиала ГФСС, заявитель обращается с подтверждающими документами в областной (городской) штаб через рабочий орган районного (городского) штаба. Областной (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты «42 500 тенге». Положительное заключение передается в отделение НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и далее – в филиал ГФСС.

С учетом требований карантина, в целях недопущения массового скопления людей, заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года.