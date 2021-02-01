42500 тенге будут выплачивать предприятия за отказ трудоустроить лицо с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд изменений в трудовом законодательстве касательно трудоустройства лиц с инвалидностью планируется внедрить в Казахстане. В частности, в случае невозможности предоставления рабочих мест инвалидам, предприятия могут обязать выплачивать компенсации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Квоты устанавливаются от 2% до 4%, но, к сожалению, данная квота исполняется малоэффективно. Предприятия говорят: «у нас нет возможности создать рабочее место для лиц с инвалидностью». Мы изучили опыт зарубежных стран. В таких случаях есть отдельная компенсационная выплата. Да, эта организация ввиду своей деятельности возможно неподходящая для лиц с инвалидностью. Могут не создавать рабочие места, но компенсировать эти затраты», - сказал на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.

По его словам, отдельного фонда для этих целей не будет создано.

«Это будет аккумулировано, и оператором будет выступать Государственный фонд социального страхования. Эту норму предусматривается ввести с 2023 года. За счет этих аккумулированных средств мы будем создавать в тех организациях, где возможно работать лицам с инвалидностью. В какой-то мере мы будем возмещать затраты по созданию этих рабочих мест. Возможно, будем рассматривать вопросы субсидирования заработных плат. Эта норма в основном направлена на то, чтобы лица с инвалидностью больше вовлекались в общество и не ущемлялись их права», - отметил министр.

Как сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов, компенсационные выплаты действуют с 2016 года.

«Сейчас 35% предприятий уже выполняют эту квоту. Но для стимулирования 65% оставшихся мы даем не только возможность штрафа, но и предоставляем возможность альтернативной выплаты компенсаций как социальной ответственности предприятий. То есть, квота есть, штраф есть, но альтернативного выбора у самого работодателя нет. Поэтому мы завершили разработку Атласа профессий, чтобы он (работодатель) знал, куда трудоустраивать (инвалида). С другой стороны, мы ему даем возможность нести социальную ответственность. (...) К примеру, если на предприятии 50-100 человек, оно должно выполнить квоту 2%, если 100-250 человек - то 3%, от 250 и выше - это 4%. Взносы это 42500 в квартал на каждого», - заключил Е. Аукенов.



