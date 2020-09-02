42500: более 2,6 млн граждан подали заявки на получение выплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принято более 2 млн 607 тысяч уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Единовременную выплату из ГФСС в июле получили 2 млн 391,5 тысяч казахстанцев, из них 2 млн 385 тысяч человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 тысяч тенге в связи с продлением карантина в августе. Работа в данном направлении продолжается.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более чем 2 млн 607 тысяч заявлений: 834,5 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате; 689,3 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты; 415,3 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz; 667,4 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня; 0,7 тыс. человек – через штабы.

В разрезе категорий граждан: 834,5 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); 272,6 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников; 1 млн 500,2 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата назначена 2 млн 393,6 тысяч человек. Денежные средства перечислены 2 млн 391,5 тысяч казахстанцев.

Напомним, соцвыплата в размере одной минимальной заработной платы - 42500 тенге назначается тем казахстанцам, кто потерял доходы из-за усиления карантинных мер.