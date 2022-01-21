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4244 человека привились вакциной Pfizer в Атырауской области

21 Января 2022 15:26
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4244 человека привились вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer привились 4 244 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения региона.

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«В настоящие время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырауской области привито 4 244 беременных и кормящих женщин, подростков и людей старше шестидесяти лет. Из них 299 беременных женщин, 1 974 кормящих матери, 1 865 подростков в возрасте от 12 до 18 лет и 196 человек в возрасте старше шестидесяти лет. Женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законных представителей», - проинформировали в пресс-службе областного Департамента здравоохранения

Как ранее сообщалось, число болеющих COVID-19 на Тенгизском месторождении достигло 500.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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