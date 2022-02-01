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423 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
1 Февраля 2022 08:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 141 347 человек. 423 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 141 347 человек (–140 015+ и 1 332 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 551 пациент, на амбулаторном уровне –130 796 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 423 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 165 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 90 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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