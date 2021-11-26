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422 казахстанца с коронавирусом - в тяжелом состоянии
26 Ноября 2021 08:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 696 человек (24 635 КВИ+ и 3 787 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находятся 5 857 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 21 839 человека.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 422 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 121 пациент, на аппарате ИВЛ – 81 пациент.
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