422 казахстанца с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 696 человек (24 635 КВИ+ и 3 787 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 5 857 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 21 839 человека.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 422 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 121 пациент, на аппарате ИВЛ – 81 пациент.