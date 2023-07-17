422,5 млн тенге выделят на уличное освещение в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы «Ауыл – Ел бесігі» уличное освещение будет установлено в ряде населенных пунктов Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Выделенные из областного бюджета 422,5 миллиона тенге направят на проекты по уличному освещению в рамках государственной программы «Ауыл – Ел бесігі» в ряд населенных пунктов Восточного Казахстана:

- в Глубоковский район - 150 млн тенге на 4 проекта;

- в Катон-Карагайский район - 63,6 млн тенге на 3 проекта;

- в Курчумский район - 7,5 млн тенге на 1 проект;

- в Тарбагатайский район 50,0 млн тенге на 1 проект;

- в район Алтай - 44,2 млн тенге на 4 проекта;

- в Уланский район - 28,2 млн тенге на 3 проекта;

- в район Самар - 45,3 млн тенге на 1 проект;

- в Шемонаихинский район - 33,8 млн тенге на 1 проект.

Все проекты будут завершены до октября 2023 года.