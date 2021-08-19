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421 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ зафиксировали в РК
19 Августа 2021 08:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 августа зафиксирован 421 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 18 летальных исходов и 153 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 66802, летальных случаев - 4129, выздоровевших - 57324.
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