421 млрд тенге будет направлено на реализацию Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены ход реализации Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и новые подходы поддержки бизнеса до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О проводимой работе в этом направлении и проекте программы на предстоящий пятилетний период доложил министр национальной экономики Руслан Даленов, об обучении основам ведения бизнеса и консультациях предпринимателей — председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«По словам Елбасы Нурсултана Назарбаева, сильный бизнес является одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. В мае текущего года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на заседании Совета национальных инвесторов поставлена задача об усилении роли МСБ и доведения его доли в экономике страны до не менее 35% к 2025 году. В 2050 году мы должны достигнуть отметки 50%. Для достижения этих показателей ведется большая работа, в том числе по внесению изменений в законодательство», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что Государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020» доказала свою эффективность. С 2010 года в результате ее реализации сохранено более 342 тыс. рабочих мест и создано свыше 94 тыс. новых рабочих мест. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны выросла с 24,9% в 2015 году до 28,4% – в 2018 году. Объем выпущенной продукции МСБ увеличился на 10 трлн тенге - с 13,3 до 23,4 трлн тенге. Количество субъектов выросло на более чем 300 тыс. - с 900 тыс. до 1,3 млн. В текущем году в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса «Doing Business» Казахстан поднялся с 28 на 25 место.

С 2015 года на реализацию госпрограммы выделено 282 млрд тенге, в рамках новой программы «Дорожная карта бизнеса-2025» предусмотрено в полтора раза больше средств — 421 млрд тенге.

На предстоящий пятилетний период планируется ввести встречные обязательства бизнеса (сохранение/увеличение рабочих мест, рост выплачиваемых налогов и доходов участников программы), расширение целевого назначения кредитов на приобретение франшизы и рефинансирование. Будут увеличены размеры госгранта с 3 млн до 5 млн тенге, кредитования оборотных средств — с 60 до 180/360 млн тенге. Микрофинансовые организации будут включены в программу как участники, наряду с банками второго уровня.

Премьер-Министр поручил Министерству национальной экономики РК до конца ноября этого года обеспечить принятие «Дорожной карты бизнеса-2025», до завершения 2019 года обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов, совместно с НПП «Атамекен» и АО «Даму» провести информационно-разъяснительную работу среди предпринимателей о подходах и возможностях новой программы.