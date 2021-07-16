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    22:31, 15 Июль 2021 | GMT +6

    420 нарушений ПДД за день выявлено в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 420 нарушений ПДД за день выявлено в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий в Кызылординской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

    За один день выявлено 420 нарушений правил дорожного движения, из них 24 водителя управляли транспортным средством с неисправностями, запрещающими эксплуатацию транспортных средств, 19 – использовали телефон при управлении транспортным средством, 51 – превысили установленную скорости, 87 – не соблюдали правила пользования ремнями безопасности, пятеро проехали на запрещающий цвет светофора, девять – не предоставили пешеходам дорогу на пешеходном переходе, два – создали аварийную ситуацию, по которым составлены протоколы об административных правонарушениях.

    Кроме того, выявлены пять водителей за управление в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 13 водителей за управление лицом, не имеющим документов и не имеющим права управления, 18 фактов невыполнения пешеходами и иными участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, 70 водителей мототранспорта, один за незаконную перевозку пассажиров, один за нарушение требований Правил перевозок пассажиров. 20 автомобилей водворены на штрафстоянку, в целях ограничения движения с 12 автомобилей изъяты государственные регистрационные номерные знаки. Работа в этом направлении продолжается и находится на строгом контроле руководства.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Транспорт
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