42 заведения нарушили карантин за три дня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нарушения карантина выявили в 42 заведениях за три дня в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Мониторинговые группы столицы продолжают проводить проверки объектов предпринимательства на предмет соблюдения режима карантина в круглосуточном режиме. Ежедневными рейдами охватываются сотни увеселительных заведений и объектов торговли, выявляются десятки нарушений, в числе которых игнорирование графика работы, ношения масок, превышение допустимого числа посетителей.

За прошедшие три дня с 1 по 3 октября в столице выявлены нарушения карантина в 42 заведениях.

За выходные к адмответственности в районе Алматы привлекли 16 нарушителей ограничительных мер. Установленный режим работы игнорировали в клубе «ARIZONA», пабе «The Dubliner», барах «Панаехали», «Home bar», «BRAVO», лаундж-баре «Marrakesh», сауне «Эльбрус», столовой «Плов центр», караоке барах «SVOY», «Жаным сол», кафе «Киш Миш», «Центр плов», «IZMIR», «Анкара», караоке «VOICE» и «Рыба моей мечты».

Нарушения карантина допущены в кафе «Ачичук», двух филиалах бара «Панаехали», баре «Ирис», расположенных в Байконурском районе.

13 фактов несоблюдения ограничительных мер зафиксировали мониторинговые группы района Сарыарка. В том числе – в ночных клубах «Нирвана», «Эхо», «Оазис», кинозале «New Kino Room», кафе «Жигули бар», игротеках «Виртуал», «Respawn», барах «Для своих», «Пиваво», ресторане «Кунжут», чайхане «Щербет», саунах «Восток», «PRO-парься».

В список нарушителей Есильского района попали 9 заведений. Не соблюдали режим работы в ресторанах «Osh», «Золото», ночном клубе «Le club», караоке-зале «Janym soul», баре «Bombay Grill & More». В баре «Ray bar» посетителям предлагали кальян.

Несколько объектов общепита функционировали до глубокой ночи, несмотря на установленные временные ограничения, к тому же нарушили допустимое количество посетителей. В кафе «Tequila» на момент проверки находилось 200 человек, гриль-баре «Zima» - около 600 человек, ресторане «Horeca» - 100 посетителей.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Напомним, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации.