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42 участка дорог закрыты в Северо-Казахстанской области

20 Февраля 2020 13:39
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42 участка дорог закрыты в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сохраняются непростые погодные условия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на 42 участках автодорог. Из них пять - республиканского значения, 37 - областного значения.

В ночь на 20 февраля на дорогах области из снежных заносов эвакуировали 15 единиц техники и 37 человек. Жертв и пострадавших нет.

«На автодороге республиканского значения «Волошинка - Тимирязево», в
районе села Дмитриевка Тимирязевского района, из снежного плена извлечены на очищенный участок дороги 15 единиц автотранспорта - грузовые и легковые автомобили, в которых находились 37 человек, в том числе один ребенок. На трассе «Жезказган – Петропавловск», между селами Кенес и Жанажол района Шал акына, извлекли с обочины грузовой автомобиль VOLVO, груженный металлическими трубами», - рассказали в пресс-службе.

Всего при проведении аварийно-спасательных работ были задействованы шесть
единиц инженерной техники и 12 человек личного состава.

Непогода бушует в Северо-Казахстанской области вторые сутки. Служба спасения заранее рассылает информацию о возможном шторме и закрытии дорог. Однако люди, рискуя собственным здоровьем и жизнью, выезжают на загородные трассы.

Спасатели напомнили, что в регионе работает областной оперативный штаб, функционирует «горячая линия» для приема сообщений от пострадавших.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, Погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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