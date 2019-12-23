42 тыс. человек получили прививки от гриппа за счет работодателей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 42 тыс. человек получили прививки от гриппа за счет работодателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С наступлением холодов повышается риск заболеть гриппом или ОРВИ, несвоевременное лечение которых грозит серьезными осложнениями. Вплоть до летального исхода. Есть так называемая группа риска, к которой относятся медицинские работники, дети и пожилые люди, инвалиды, беременные женщины. К ним особое внимание, и поэтому они прививаются бесплатно. В 2019 году за счет местного бюджета для них было получено 30 тыс. доз вакцины. Не входящие в группу риска могут получить прививку на платной основе. В настоящее время вакцинированы против гриппа на платной основе 984 человека и еще 42 047 человек получили прививки за счет работодателей», - рассказал на брифинге в РСК исполняющий обязанности руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области Амантай Жумагалиев.

Напомнив, что в Атырауской области проводится дополнительная вакцинация населения в возрасте от 20 до 29 лет включительно от кори и краснухи. Вакцинацию прошли 47 250 человек. Вакцинация против кори и краснухи будет продолжена до конца года.