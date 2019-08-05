42% текущего инвестпортфеля ЕАБР приходится на проекты, реализуемые в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 42% от всего объема текущего инвестиционного портфеля Евразийского банка развития (ЕАБР) по состоянию на 31 июля 2019 года приходится на проекты, реализуемые в Республике Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Республикой Казахстан и Российской Федерацией в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. В настоящее время государствами-участниками банка являются шесть стран - Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

По состоянию на 1 июля 2019 года объем активов ЕАБР составил 4,2 млрд долларов США, капитал - 1,8 млрд долларов США. При этом общий объем инвестиционного портфеля по состоянию на 31 июля 2019 года составляет 8,290 млрд долларов США, текущий инвестиционный портфель – 3,972 млрд долларов США, который включает финансирование 96 проектов в шести государствах-участниках банка. Отметим, что в структуре инвестиционного портфеля ЕАБР финансирование казахстанских проектов составляет 42%, тогда как на долю России приходится 43,6%, Беларуси – 10,2%, Армении - 2%, Кыргызстана – 1,7% и Таджикистана - 0,1%.

«Что касается Казахстана, в этом году уже реализованы проекты с такими (казахстанскими - Казинформ) клиентами, как «Транстелеком», «Исткомтранс». Банк участвует в финансировании магистрального трубопровода «Сарыарка», - сказал заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов на пресс-конференции в Нур-Султане.

Проекты банка реализуются главным образом в сфере энергетики (доля от текущего инвестпортфеля составляет 20,4%), транспорта (18,1%), в финансовом секторе (17,9%), иной инфраструктуры (15,7%), горнодобывающей промышленности (13,2%) и так далее. Проекты содействуют инфраструктурному развитию, модернизации и диверсификации экономик государств-участников, имеют значительные социально-экономические и интеграционные эффекты. Своими инвестициями ЕАБР способствует увеличению торговых потоков, взаимных инвестиций между государствами-участниками, дополнительному выпуску продукции, мультипликативному эффекту в их экономиках.

В частности, весной 2017 года Евразийский банк развития и ТОО «RG Brands Kazakhstan» подписали кредитный договор о финансировании операций казахстанской компании на сумму 1,27 млрд рублей в рамках проекта по финансированию развития группы RG Brands. Кредитные средства позволяют отечественной компании поступательно увеличить экспорт производимой продуктовой линейки в соседние страны – в настоящее время казахстанские продукты питания успешно реализуются на рынках России и Кыргызстана. Как отметили в банке, отличительной чертой данного проекта является факт того, что это первая сделка с использованием страхового покрытия займов. В данном случае его предоставляет национальное экспортно-кредитное агентство – АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Другой пример успешного сотрудничества банка с казахстанскими партнерами – реализация золоторудного проекта «Кызыл» (включает месторождения «Бакырчик» и «Большевик») в Восточно-Казахстанской области (ВКО). В декабре 2014 года ЕАБР подписал с ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (БГП), входящим в группу Polymetal International, договор о предоставлении кредитной линии в размере 80 млн долларов США на финансирование разработки и освоения месторождения «Бакырчик». 25 июня 2018 года была запущена в работу обогатительная фабрика производительностью 2 млн тонн руды в год, а уже 11 сентября прошлого года на предприятии была произведена первая тонна золота в концентрате.

Предполагалось, что при выходе БГП на проектную мощность производство составит более 10 тонн золота в год; в настоящее время данный показатель фактически достигнут. На БГП трудятся 1 139 человек, 98% которых составляют казахстанцы. Подчеркнем, реализация проекта «Кызыл» оказывает положительное влияние на экономическое и социальное развитие района и области. Предприятием в период 2014-2018 годов в развитие социальных программ и инфраструктуры ВКО и Жарминского района инвестировано 2,765 млрд тенге. Общая же сумма налоговых платежей в рамках проекта «Кызыл» в бюджеты всех уровней составила за этот же период более 10,8 млрд тенге.

Для Евразийского банка развития также интересны проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

«Сейчас актуальны возобновляемые источники энергии. Мы смотрит на это очень и очень позитивно. Более того, на днях мы в банке приняли программу финансирования возобновляемых источников энергии, которая в ближайшее время будет направлена на утверждение акционерам, где предусматриваются как раз-таки актуальные подходы к рассмотрению и поддержке, в том числе финансовой поддержке, подобного рода проектов. Дело очень серьезное на самом деле, потому что в этой отрасли имеется мультипликативный эффект», - рассказал Амангельды Исенов.

Банк имеет успешный опыт работы в сфере ВИЭ. ЕАБР профинансировал строительство первой в Казахстане ветровой электростанции (ВЭС) промышленного типа, которая расположена в Акмолинской области рядом с городом Ерейментау. Этот проект реализован дочерней компанией АО «Самрук-Энерго» - ТОО «Первая ветровая электрическая станция». Введенная с промышленную эксплуатацию ВЭС состоит из 22 ветроэнергетических установок, каждая мощностью 2,05 МВт, и собственной подстанции 220/35КВ. С момента ввода ВЭС произвела более 500 млн кВт/ч электрической энергии, которая поступает в национальную электрическую сеть Казахстана. Благодаря реализации проекта было создано более 20 рабочих мест.

В целом, по состоянию на 31 июля этого года, общий инвестиционный портфель ЕАБР по Республике Казахстан включает 74 проекта на общую сумму 3,264 млрд долларов США.

В настоящее время на рассмотрении банка находятся 70 различных проектов, в том числе из Казахстана.

Штаб-квартира ЕАБР расположена в Алматы.