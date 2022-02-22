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42 случая заболевания коронавирусом выявили в Алматинской области

22 Февраля 2022 14:41
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42 случая заболевания коронавирусом выявили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 42 случая коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По официальной информации департамента санитарно-эпидемиологического региона, по состоянию на 22 февраля в области зарегистрировано 69 289 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами 52 726 случаев.

«Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составил - 3178,5. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели снизился с 0,2% до 0,1%», - уточнили в ведомстве.

На 22 февраля в Алматинской области первый компонент вакцины получили 993 228 (83%) человек, вторым компонентом привиты 892 923 (74,4%) жителя.

Первый компонент вакцины Pfizer получили 82 075 подростков, 3864 беременных и 13 955 женщин в период лактации. Второй компонент вакцины получили 53 013 подростков, 2649 беременных и 9162 женщины в период лактации.

Курс ревакцинации в регионе прошли 206 513 человек.

Напомним, по распространению коронавирусной инфекции в регионах Казахстана Алматинская область уже неделю находится в «зеленой» зоне.


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#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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