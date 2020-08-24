42 ружья сдали в полицию жители Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Атырауской области добровольно сдали в полицию 42 ружья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе продолжается акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день жители области добровольно сдали в полицию 42 единицы огнестрельного оружия - 5 нарезных и 37 гладкоствольных ружей, а также 3607 единиц боеприпасов. Люди, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Кроме того, им предусмотрена выплата от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, техническое соответствие которого определит специальная комиссия», - сообщила пресс-служба ДП области.

Как напомнили в полиции, на выплату вознаграждения из республиканского бюджета региону выделено свыше 2,5 млн. тенге.