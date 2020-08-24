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42 ружья сдали в полицию жители Атырауской области

24 Августа 2020 05:32
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42 ружья сдали в полицию жители Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Атырауской области добровольно сдали в полицию 42 ружья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В регионе продолжается акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день жители области добровольно сдали в полицию 42 единицы огнестрельного оружия - 5 нарезных и 37 гладкоствольных ружей, а также 3607 единиц боеприпасов. Люди, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Кроме того, им предусмотрена выплата от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, техническое соответствие которого определит специальная комиссия», - сообщила пресс-служба ДП области.

Как напомнили в полиции, на выплату вознаграждения из республиканского бюджета региону выделено свыше 2,5 млн. тенге.

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#Атырауская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Виктор Сутягин

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