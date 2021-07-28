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42 преступления за полгода выявила антикоррупционная служба в Костанае

28 Июля 2021 16:49
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42 преступления за полгода выявила антикоррупционная служба в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Такие данные озвучил во время прямого эфира в рамках проекта «Antikor. LIVE» руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш Бекбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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За шесть месяцев Департаментом выявлено 42 преступления, из них коррупционных 39, в то время как за аналогичный период прошлого года выявлено 86, из них коррупционных - 73 преступления соответственно.

«В нашем регионе, в части ведения уголовной практики, заметна тенденция снижения ряда негативных показателей. К уголовной ответственности привлечено 22 лица, в том числе и семь руководителей различного уровня, тогда как в прошлом году было привлечено пять руководителей. При этом возмещение ущерба увеличилось в два раза, с 330 миллионов тенге в прошлом году до 706 миллионов в этом году», - рассказал во время эфира Куаныш Бекбасов.

По словам чиновника, результаты объясняются проводимой широкомасштабной превентивной работой, проведением внешних и внутренних анализов, антикоррупционных мониторингов, а также разъяснительными мероприятиями в формате встреч с коллективами, в точности в рамках представлений, внесенных по ст. 200 УПК РК.


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#Костанайская область   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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