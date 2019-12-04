42 пассажиров междугороднего автобуса спасли на трассе в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Шетского района Карагандинской области спасли пассажиров и водителя междугороднего рейсового автобуса, который вылетел в кювет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ночь на 4 декабря автобус марки Yotong под управлением 28-летнего водителя из-за гололеда на 837 километре автодороги «Кызылорда-Павлодар» съехал в кювет. В салоне автобуса находилось 42 пассажира. На место происшествия выехали начальник отделения полиции С.Сейфуллина ОП Шетского района майор полиции Дюсембеков Маргулан и участковый инспектор полиции Макашев Жанат. Стражи порядка на служебной автомашине организовали работу по спасению и доставили пассажиров в ближайший населенный пункт - село Акой Шетского района. Люди были обеспечены питанием в кафе. Пострадавших нет.
Департамент полиции Карагандинской области предупреждает, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют осадки в виде снега и образование гололёда на дорогах.
В связи с этим водителям транспортных средств необходимо быть более внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования правил дорожного движения.
Пешеходам при переходе проезжей части необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге.
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