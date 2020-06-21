42 объекта общепита нарушили карантин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ходе рейда выявили 42 нарушения со стороны работы объектов общественного питания во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июня в вечернее время проведены рейды в составе представителей управления предпринимательства, СЭС, МПС, акиматов районов, по выявлению нарушений работы объектов предпринимательства в период карантина. Выявлено нарушения на 42 объектах», - сообщили в акимате.

В Алатауском районе нарушения выявили на 4 объектах: кафе «Лейла», ул. Емцова, 14; кафе «Эмиль», ул.Немировича - Данченко, 1а; кафе «Ким- ган-сан», ул. Фадеева, 5; кафе «Шах», ул. Немировича – Данченко, 26/2.

В Алмалинском районе - 10 объектов: кафе «Cafe Leffe», ул. Толе би, 63; кафе «Якорь», ул. Толе би, 74; кафе «Пинта», ул.Гоголя, 169; кафе «Альберто», ул. Гоголя, 144; кафе «Вахтангури», ул. Гоголя, 157; кафе «Shavlego», ул. Наурызбай батыра, 76/78; кафе «Тандыр», ул. Наурызбай батыра, 65; Gastro bar «ZTB», ул. Жамбыла, 77; кафе «Steak & Ноокаh «Sababa»; кафе «Finik», ул. Желтоксан, 148.

В Ауэзовском районе - 4 объекта: кафе «My town», мкр. Алмас, 2; кафе «Ай», мкр. Алмас, 4; кафе «Луна», мкр. Алмас, 5; компьютерный клуб «Sky sport», ул. Саина, 18.

В Бостандыкский районе – 13 объектов: столовая «Элефант», ул.Тимирязева, 42; столовая «Тушпара», ул.Тимирязева, 75; кафе «Orient», ул.Тимирязева, д.42; сеть ресторанов быстрого обслуживания «McDonald's», ул.Тимирязева, 38/3; ресто-бар «Мята Platinum», ул. Тимирязева, 38/1; сеть кафе быстрого питания «Mr.Donerci», ул.Ауэзова, 181; кафе «Пинта», ул.Ауэзова, 84а; сеть кафе быстрого питания «Bahandi burger», ул.Ауэзова, 140; сеть ресторанов быстрого питания «Brother's Burger», ул. Ауэзова, 134; кафе быстрого питания «Пловхана», ул. Ауэзова, 134; кафе «Мармарис», ул.Ауэзова, 175/1; кафе «Мармарис», ул.Ауэзова, 179; бар «Craft bar», пр.Абая, 68.

В Медеуском районе - 10 объектов: бар «бла бла», ул. Сатпаева, 1а; ресторан «Белладжио», ул. Керей Жанибек хандар, 197; ресторан «Казак ауыл», ул. Керей Жанибек хандар, 586; Винная лавка, ул. Шевченко, 18; Бродвей бургер, ул. Валиханова, 170; бар «Бармаглот», ул. Валиханова, 170; «Крем Брюле», ул. Валиханова, 170; кинотеатр «violet rooms», ул. Сатпаева, 2; ресторан «Алаша», ул. Оспанова, 20; ресторан «Манана», пр. Достык, 535.

В Турксибском районе - 1 объект - кафе «Жемчужное», ул. Жансугурова, 277.

Всем вышеуказанным объектам были выданы противоэпидемические постановления, составлены протокола и наложены административные штрафы по ст. 462 КОаП РК.