42 нарушения за два месяца: водителя с антирекордом задержали костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области задержали водителя с неоплаченными штрафами более чем в 1 миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции региона.

Костанайские полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Страховой полис» задержали водителей, уклонявшихся от административной ответственности.

«Так, полицейскими задержан 21-летний водитель автомашины «Mazda» российского учета, который систематически нарушал правила дорожного движения. Автоматическими средствами фиксации в октябре и ноябре этого года зафиксировано 42 нарушения ПДД водителем на сумму более 1 млн тенге», - сообщили в полиции.

Другой водитель автомобиля «ВАЗ 21099» с таким же учетом совершил 13 нарушений ПДД на сумму более 194 тысяч тенге.

«Также сотрудники отдела полиции Амангельдинского района в ходе проведения операции «Страховой полис» на трассе Аркалык - Торгай задержали автомашину «Kia Spectra», которая числится за РФ. В ходе проверки установлено, что автомобиль значится в угоне с 2017 года по линии Интерпола в Челябинской области», - рассказали в ДП.

Все водители не имели страховки, и их автомашины водворены на штрафную стоянку.

С начала проведения операции «Страховой полис» стражи порядка за отсутствие страхового полиса привлекли к административной ответственности 304 водителей, на специализированную стоянку водворено 132 транспортных средства и изъято 65 государственных номеров. На месте 131 водитель заключили договор о гражданско-правовой ответственности.

Оперативно-профилактическое мероприятие проходит со 2 по 12 ноября 2020 года.