42 наркопреступления по Казахстану зарегистрировали в результате операции «Дәрмек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Дәрмек» по выявлению нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на еженедельном брифинге ведомства, с 6 по 12 сентября этого года проведен очередной этап этой операции.

«За 6 дней полицией проверено 865 субъектов, в том числе 599 аптек, 24 склада, 205 лечебно- профилактических учреждений. А также 37 промышленных предприятий. В результате ограничен оборот 1,2 тонн прекурсоров», - сообщил Бахытжан Амирханов.

С учетом распространения так называемой «аптечной» наркомании, в ходе операции «Дармек» полицейские были ориентированы на выявление безрецептурного отпуска лекарств, которые могут использоваться для получения состояния опьянения, схожего с наркотическим, и вызывающие привыкание.

«В ходе ОПМ выявлено 18 уголовных правонарушений, в том числе 17 нарушений правил обращения с наркотическими средствами, одна незаконная медицинсккая и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов. Так, в Алматинской области при проверке медицинского учреждения установлен факт хранения наркотических и психотропных препаратов морфин – 417 ампул, промедол – 255 ампул, фентонил – 100 ампул, реланиум – 140 ампул без лицензии. Начато досудебное расследование по статье 303 части 1 УК РК «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами», - отметил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности.

«В сфере оборота подконтрольных веществ выявлено 93 административных правонарушения, в том числе 28 нарушений требований технической укрепленности объектов и 8 фактов норм лицензирования. Выявлено 57 факта безрецептурного отпуска таких подучетных препаратов», - сообщил спикер.

Все наркосодержащие препараты, хранившиеся или реализуемые в нарушение действующего законодательства, а это 1343 ампул наркотических средств, более тысячи таблеток и 1206 ампул психотропных веществ, изъяты из оборота.

По данным МВД, в период операции выявлено 42 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 22 фактов сбыта, 16 хранения наркотиков в особо крупном размере и 4 факта контрабанды.

«К примеру, в Восточно-Казахстанской области задержан житель г. Рудный, который являлся фасовщиком – закладчиком магазина и занимался фасовкой и сбытом психотропных веществ на территории Семея через тайники – закладки.

В ходе обыска гостиничного номера изъят полимерный пакет с психотропным веществом, виде порошка и гранул весом более 155 грамм, а так же приспособления для фасовки (весы, изолента, фольга). По всем фактам выявленных преступлений возбуждены уголовные дела», - отметил Б. Амирханов.