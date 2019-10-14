42 млн тенге призовых разыграли на скачках в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 42 млн тенге разыграли на скачках в ходе республиканского турнира «Алтын тұлпар – Жайық жағасында» в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками турнира стали 40 лучших скакунов и наездников из 12 регионов Казахстана. В рамках турнира прошли четыре заезда на дистанциях 7, 12, 25 и 51 километр. Первым пришел кызылординский скакун англо-арабской породы по кличке Қоянқасқа. Главный приз, 10 миллионов тенге, получили наездник Галымнур Ногайбек, тренер Куат Абсалямов и владелец лошади Бердибек Мыханов.

«Примечательно, что ранее в турнире «Алтын тулпар» четыре раза победителями и призерами становились лошади исключительно казахстанских пород. На этот раз победитель и призеры - только скакуны-«иностранцы». Поздравляем наших спортсменов с победой!» - сказал секретарь Ассоциации национальных видов спорта РК Нурсултан Ибрагимов.

Всего в рамках турнира было разыграно 42 миллиона тенге призовых.



















