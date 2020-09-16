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42 миллиона тенге на реализацию новых бизнес-идей получили жители сел ЗКО

Автор:  
Аида Галиева
16 Сентября 2020, 14:40
42 миллиона тенге на реализацию новых бизнес-идей получили жители сел ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За текущий период 2020 года трудоустроены 1716 жителей Казталовского района Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме этого, на вновь созданных 1314 рабочих местах – 367 человек были трудоустроены на постоянной основе. В рамках организации молодежной практики на работу были направлены 157 молодых специалистов.

«Для реализации новых бизнес-идей 89 человек получили 42 миллиона тенге на развитие птицеводства, открытие швейного цеха, организацию общественных бань. Также в рамках «Дорожной карты занятости-2020» реализуются 8 проектов на сумму 2 млрд тенге. На сегодняшний день трудоустроены 469 человек, из которых несколько рабочих были трудоустроены на временные рабочие места по реконструкции дорог в районе, – рассказал аким Казталовского района Альберт Есалиев.

В рамках государственной программы «Нурлы жол» приоритет отдается восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры на местном уровне. За последние годы из 210 км дорог республиканского значения отремонтированы 104 км. В текущем году из запланированных 13,7 км автомобильных дорог республиканского значения отремонтированы в данный момент 6,7 км«,- отметил руководитель района.

Кроме того, ремонтируются внутрипоселковые сельские дороги, что способствует повышению уровня жизни и комфортных условия для жителей населенных пунктов. В частности, в селах Казталовка и Жалпактал на 16 улицах на сумму 1 миллиард 374 миллиона тенге строятся 12 км дорог, в селах Казталовка, Жалпактал и Бостандык на 25 улицах проложены 13 км тротуаров. В перспективе разработаны проекты строительства 30 км районных дорог, 11,5 км сельских дорог и 15,2 км тротуаров.


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