42 металлурга получили ключи от квартир в Аксу
«42 сотрудника Аксуского завода ферросплавов стали счастливыми обладателями собственной крыши над головой. Ничего не подозревающие новосёлы ключи от квартир получили внезапно, прямо на рабочих местах», - сообщили на заводе.
Пятиэтажка возведена по жилищной программе компании, в которую входят предприятие, и расположена в одном из самых перспективных районов города, рядом с четырьмя другими домами, спортплощадками и Дворцом спорта, ранее построенными по меморандуму о взаимном сотрудничестве в реализации социально значимых проектов между Евразийской Группой и акиматом Павлодарской области.
В доме - одна-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Сдаются они в чистовой отделке. Сдать новостройку, говорят здесь, готовы были ещё в конце 2020 года, но были сложности с коммуникациями. Теперь все необходимые работы завершены, местный отдел жилищно-коммунального хозяйства приступил к благоустройству территории. В квартиры заселятся высококвалифицированные специалисты и представители дефицитных профессий, молодые производственники.
«Как только устроился на предприятие, сразу же встал в очередь на жильё; по-другому приобрести квартиру не получалось, а тут - доступные условия. Десять лет снимали, и вот, наконец, - собственные квадратные метры», - поделился радостью мастер цеха по ремонту металлургического оборудования Руслан Шандакбаев.
Ключи от квартир металлургам вручили прямо на рабочих местах. Для плавильщика цеха №2 Даурена Сейсембаева, находящегося в этот день на смене возле печи, визит руководства с таким неожиданным подарком стал полным сюрпризом.
«У меня - трое детей. Теперь у каждого будет свой уголок в просторной трёхкомнатной квартире, - рассказал Даурен. – Микрорайон очень удобный; рядом - школа, детские сады, поликлиника, а хорошие условия кредитования не сильно скажутся на бюджете семьи».
Сотрудники аксуского завода получили квартиры по уникальной программе кредитования, которую для компании, в которую входит завод, специально разработал банк, в аренду с правом последующего выкупа под низкую процентную ставку в национальной валюте сроком до 20 лет. Первоначального взноса для этого не требуется.
«Самое ценное для нашего предприятия - это люди, и важно, чтобы наши сотрудники жили в достойных условиях, - отметил директор завода Валентин Чихичин. - А жильё, особенно для молодёжи, - один из самых острых вопросов».
Это уже пятый дом, построенный компанией для сотрудников ферросплавного завода. Начиная с 2009 года, ключи от квартир уже получили свыше 260 сотрудников. Сейчас к сдаче готовится еще один 50-квартирный дом.