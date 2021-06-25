42 металлурга получили ключи от квартир в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 42 заводчанина получили ключи от квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«42 сотрудника Аксуского завода ферросплавов стали счастливыми обладателями собственной крыши над головой. Ничего не подозревающие новосёлы ключи от квартир получили внезапно, прямо на рабочих местах», - сообщили на заводе.

Пятиэтажка возведена по жилищной программе компании, в которую входят предприятие, и расположена в одном из самых перспективных районов города, рядом с четырьмя другими домами, спортплощадками и Дворцом спорта, ранее построенными по меморандуму о взаимном сотрудничестве в реализации социально значимых проектов между Евразийской Группой и акиматом Павлодарской области.

В доме - одна-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Сдаются они в чистовой отделке. Сдать новостройку, говорят здесь, готовы были ещё в конце 2020 года, но были сложности с коммуникациями. Теперь все необходимые работы завершены, местный отдел жилищно-коммунального хозяйства приступил к благоустройству территории. В квартиры заселятся высококвалифицированные специалисты и представители дефицитных профессий, молодые производственники.

«Как только устроился на предприятие, сразу же встал в очередь на жильё; по-другому приобрести квартиру не получалось, а тут - доступные условия. Десять лет снимали, и вот, наконец, - собственные квадратные метры», - поделился радостью мастер цеха по ремонту металлургического оборудования Руслан Шандакбаев.

Ключи от квартир металлургам вручили прямо на рабочих местах. Для плавильщика цеха №2 Даурена Сейсембаева, находящегося в этот день на смене возле печи, визит руководства с таким неожиданным подарком стал полным сюрпризом.

«У меня - трое детей. Теперь у каждого будет свой уголок в просторной трёхкомнатной квартире, - рассказал Даурен. – Микрорайон очень удобный; рядом - школа, детские сады, поликлиника, а хорошие условия кредитования не сильно скажутся на бюджете семьи».

Сотрудники аксуского завода получили квартиры по уникальной программе кредитования, которую для компании, в которую входит завод, специально разработал банк, в аренду с правом последующего выкупа под низкую процентную ставку в национальной валюте сроком до 20 лет. Первоначального взноса для этого не требуется.

«Самое ценное для нашего предприятия - это люди, и важно, чтобы наши сотрудники жили в достойных условиях, - отметил директор завода Валентин Чихичин. - А жильё, особенно для молодёжи, - один из самых острых вопросов».

Это уже пятый дом, построенный компанией для сотрудников ферросплавного завода. Начиная с 2009 года, ключи от квартир уже получили свыше 260 сотрудников. Сейчас к сдаче готовится еще один 50-квартирный дом.