42-градусные морозы обещают в Казахстане на этой неделе

С вторжением холодного северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха, лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег).

— В ночные часы температура воздуха понизится на западе - до 10-20 мороза, на северо-западе и севере - до 28-38 мороза, на крайнем севере страны - до 42 мороза, в центре и на востоке республики - до 28-33 мороза, в южных регионах Казахстана - до 5-13 мороза. По республике ожидаются туманы, в южной половине страны - усиление ветра, — говорится в сообщении.