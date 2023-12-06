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    13:06, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    42-градусные морозы обещают в Казахстане на этой неделе

    мороз
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали прогноз погоды по территории Казахстана на 7–9 декабря, передает агентство Kazinform.

    С вторжением холодного северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха, лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег).

    — В ночные часы температура воздуха понизится на западе - до 10-20 мороза, на северо-западе и севере - до 28-38 мороза, на крайнем севере страны - до 42 мороза, в центре и на востоке республики - до 28-33 мороза, в южных регионах Казахстана - до 5-13 мороза. По республике ожидаются туманы, в южной половине страны - усиление ветра, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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