42 государственных здания в восьми регионах пострадали при январских событиях

5 Января 2023, 13:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр сообщил, какие здания будут восстановлены в Алматы после январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Романа Скляра, в результате январских событий пострадали 42 государственных здания в восьми регионах страны.

«Одно из них - резиденция Президента Алматы. По ней принято решение не восстанавливать этот объект, а снести его. На 41 объект на сегодняшний день выделено 31 млрд 100 млн тенге. Восстановлено 37 объектов. В текущем месяце завершится восстановление здания акимата Жетысуской области, в марте восстановят здание Центра правовой статистики информации Генеральной прокуратуры в Алматы и здание акимата Алматы, которое сильно пострадало. По нему реконструкция завершится во втором квартале текущего года», - доложил Роман Скляр в ходе заседания в Мажилисе.

Также до конца года построят новое здание телерадиокомплекса в Алматы.

«Что касается здания телерадиокомплекса в Алматы, то по нему тоже принято решение о сносе, так как оно не подлежит восстановлению. Сейчас активно ведется его строительство. До конца текущего года оно будет завершено, дополнительно на него выделят средства, которые мы определим уже по итогу прохождения государственной экспертизы», - пояснил Роман Скляр.

В ходе массовых беспорядков повреждены 25 зданий полиции и 19 модульных постов. Ущерб составил 3 млрд тенге. На восстановление зданий выделены средства из резерва Правительства (2,7 млрд тенге). 3 модульных поста восстановлены, 16 не подлежат восстановлению. В ходе январских событий в Алматы, Шымкенте, Актобе, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе повреждены 900 камер видеонаблюдения, но по ним восстановительные работы завершены. Дополнительно установлено более 6 тысяч камер.

Как сообщили в МВД, руководство подразделений полиций Тараза и Талдыкоргана, допустившее захват зданий и оружия, привлекается к ответственности за бездействие.

Ранее сообщалось, что по январским событиям судами рассмотрены дела в отношении 1 221 лица, из них осуждено 1 205 граждан.