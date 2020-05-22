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42 человека выздоровели от КВИ
22 Мая 2020 15:05
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город Нур-Султан - 8,
город Алматы - 7,
город Шымкент - 2,
Атырауская область - 4,
Туркестанская область - 3,
Актюбинская область - 4,
Мангистауская область - 8,
Кызылординская область - 2,
Акмолинская область - 1,
Костанайская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 3885:
г. Нур-Султан – 672,
г. Алматы – 1118,
г. Шымкент – 213,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 168,
Алматинская область – 150,
Атырауская область – 207,
Восточно-Казахстанская область – 36,
Жамбылская область – 155,
Западно-Казахстанская область – 210,
Карагандинская область – 170,
Костанайская область – 53,
Кызылординская область – 221,
Мангистауская область – 79,
Павлодарская область – 141,
Северо-Казахстанская область – 29,
Туркестанская область – 166.
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