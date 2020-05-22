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42 человека выздоровели от КВИ

22 Мая 2020 15:05
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42 человека выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 8,

город Алматы - 7,

город Шымкент - 2,

Атырауская область - 4,

Туркестанская область - 3,

Актюбинская область - 4,

Мангистауская область - 8,

Кызылординская область - 2,

Акмолинская область - 1,

Костанайская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 3885:

г. Нур-Султан – 672,

г. Алматы – 1118,

г. Шымкент – 213,

Акмолинская область – 97,

Актюбинская область – 168,

Алматинская область – 150,

Атырауская область – 207,

Восточно-Казахстанская область – 36,

Жамбылская область – 155,

Западно-Казахстанская область – 210,

Карагандинская область – 170,

Костанайская область – 53,

Кызылординская область – 221,

Мангистауская область – 79,

Павлодарская область – 141,

Северо-Казахстанская область – 29,

Туркестанская область – 166.

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