42 человека умерли от кори на северо-востоке Нигерии

Почти за неделю на северо-востоке Нигерии в штате Адамава было зафиксировано по меньшей мере 42 смерти от вспышки кори, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Феликс Тангвами, комиссар по вопросам здравоохранения штата Адамава, сообщил, что вспышка кори в основном затронула два района, где было зафиксировано 42 смерти.

- Вакцины от кори были отправлены в эти районы, и наши группы специалистов контролируют ситуацию, – сказал он.

Многие обвиняют нестабильную ситуацию во многих северных штатах Нигерии в том, что она приводит к нарушениям кампании по вакцинации.

Корь – высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. За период с 2000 по 2022 г. вакцинация против кори позволила предотвратить 57 миллионов случаев смерти. Согласно ВОЗ, несмотря на наличие вакцины, в 2022 г. во всем мире, по оценкам, было зарегистрировано 136 000 случаев смерти от кори, в основном среди невакцинированных или не полностью вакцинированных детей в возрасте до 5 лет.