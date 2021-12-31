42 автомашины приобретено в 2021 году для столичного департамента полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов проверили обеспечение правопорядка в столице и безопасности ее жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Посетив ряд объектов полиции города, министр с акимом ознакомились с выполнением поручений Главы государства по внедрению сервисной модели работы полиции и принципа «полиция в шаговой доступности», нацеленных на тесное сотрудничество с населением в профилактике правонарушений и максимальное облегчение гражданам доступа к полиции.

Одним из решений в реализации принципа «полиция в шаговой доступности» стала установка стационарных постов модульного типа и увеличение количества участковых пунктов полиции. При посещении участкового пункта полиции были рассмотрены меры по улучшению качества службы участковых инспекторов полиции, оптимальной дислокации и расширения сети участковых пунктов, мобильных постов, повышение оперативности реагирования.

В этом году выделено 10 помещений для участковых пунктов, внедрено 10 модульных постов полиции, которые обеспечивают своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан. Отмечено, что ежегодно улучшается материально-техническая база столичной полиции. На вооружении имеется современная техника и служебный автотранспорт для охраны правопорядка и борьбе с преступностью. В этом году при поддержке акимата приобретены 42 автомашины для Департамента полиции и 57 единиц компьютерной техники. Все это делается для оперативного реагирования на обращения граждан, открытости и доступности органов внутренних дел.

В целях реализации поручений Главы государства в рамках концепции «Слышащего государства» в сферу обеспечения правопорядка активно внедряются цифровые решения. Все сотрудники наружной службы, которые непосредственно контактируют с населением, обеспечены планшетами и видеорегистраторами. На улицах города устанавливаются специальные устройства, которые предназначены для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий либо чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в местах скопления граждан установлено 13 «Кнопок вызова полиции» для удаленного обращения граждан. С начала запуска устройств поступило около 700 сигналов. В основном люди обращались за консультациями, при утере документов, за помощью в поиске без вести пропавшего, кражах телефона, квартирных кражах, нанесения телесных повреждений и в других случаях.

– Наша главная задача – безопасность граждан. Поэтому мы будем продолжать создавать все условия для эффективной работы участкового инспектора – ключевой фигуры национальной сервисной модели полиции, обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности» и эффекта постоянного ее присутствия там, где это необходимо, – подчеркнул глава МВД.



