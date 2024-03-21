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    15:15, 21 Март 2024 | GMT +6

    42 авиарейса в неделю будет совершаться между Казахстаном и Южной Кореей

    Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева провела встречу с генеральным директором Офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Кимом
    Фото: Министерство транспорта РК

    В Алматы проведены переговоры между авиационными властями Казахстана и Республики Корея, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева провела встречу с генеральным директором Офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Кимом.

    Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева провела встречу с генеральным директором Офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Кимом.
    Фото: Министерство транспорта РК

    По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю.

    Также будет предоставлено право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю.

    В ходе переговоров сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами.

    Стороны поддержали намерения авиаперевозчиков к установлению прямого авиасообщения между столицами двух стран.

    Теги:
    Туризм Самолет Правительство РК Авиация Транспорт Корея
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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