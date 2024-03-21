42 авиарейса в неделю будет совершаться между Казахстаном и Южной Кореей

В Алматы проведены переговоры между авиационными властями Казахстана и Республики Корея, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева провела встречу с генеральным директором Офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Кимом.

Фото: Министерство транспорта РК

По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю.

Также будет предоставлено право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю.

В ходе переговоров сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами.

Стороны поддержали намерения авиаперевозчиков к установлению прямого авиасообщения между столицами двух стран.