РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:09, 13 Июль 2021 | GMT +6

    42,5 кг марихуаны изъяли у 20-летнего жителя Шу

    None
    None
    ШУ. КАЗИНФОРМ - 42,5 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    10 июля в рамках республиканского ОПМ «Қарасора-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в трех километрах от села Тасоткель задержали 20-летнего жителя города Шу.

    В ходе обыска у него было изъято 42,5 кг марихуаны. Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города Шу.

    Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере».

    За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!