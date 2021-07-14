42,5 кг марихуаны изъяли у 20-летнего жителя Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ - 42,5 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

10 июля в рамках республиканского ОПМ «Қарасора-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в трех километрах от села Тасоткель задержали 20-летнего жителя города Шу.

В ходе обыска у него было изъято 42,5 кг марихуаны. Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города Шу.

Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере».

За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.