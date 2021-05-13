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    18:11, 12 Май 2021 | GMT +6

    42,4 млрд тенге направил ОСМС на выплату надбавок медикам в первом квартале 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первый квартал текущего года в общем объеме 42,4 млрд тенге направлены на выплату соответствующих надбавок медицинским работникам. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как ранее сообщал в своем ответе на депутатский запрос заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, на надбавки работникам субъектов здравоохранения, медицинская помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ за счет средств ОСМС потрачены десятки и даже сотни млрд тенге. Сколько средств на борьбу с пандемией тратится из фонда в настоящий момент?» - задал вопрос журналист.

    Болат Токежанов отметил, что ОСМС начал выделять стимулирующие выплаты медикам с марта прошлого года.

    «Со своей стороны фонд ответственно выполняет свои обязательства перед медицинскими сообществами и своевременно производил оплату положенных надбавок. За 2020 год в целом на поощрение работников здравоохранения было направлено порядка 111 млрд тенге. С учетом того, что сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в стране, на наших коллег лежит большая нагрузка, фонд по поручению Министерства здравоохранения продолжает работу по выплате надбавок. Надбавки к зарплате медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией, в 2021 году в январе на 50,5 тысяч медицинских работников оплатили 13,9 млрд тенге. В феврале на 51,7 тысяч медицинских работников – 13,8 млрд. В марте были начислены надбавки в размере 14,7 млрд тенге на выплату 53,2 тысяч медработникам. В целом за первый квартал текущего года в общем объеме 42,4 млрд тенге направлены на выплату соответствующих надбавок», - добавил Болат Токежанов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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